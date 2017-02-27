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ثقافة ومجتمع

أول مسلم يفوز بجائزة أوسكار عن دوره كـ تاجر مخدرات في فيلم مونلايت

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
أول مسلم يفوز بجائزة أوسكار عن دوره كـ تاجر مخدرات في فيلم مونلايت

لوس أنجليس 27 فبراير شباط (رويترز) - فاز ماهرشالا علي بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم الدراما (مونلايت) والذي يلعب فيه دور تاجر مخدرات.


ويلعب علي (43 عاما) دور خوان تاجر المخدرات الذي يرعى صبيا أسود صغيرا يعيش في ميامي مع أمه مدمنة المخدرات.

وهذه هي أول جائزة أوسكار يفوز بها علي. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينال علي الجائزة بعد فوزه بعدد من الجوائز الأخرى في وقت سابق العام الجاري.

ووجه علي الشكر لأساتذته لدى تسلمه الجائزة على المسرح.

وقال علي "أحد الأشياء التي قالوها لي باستمرار ... إنها لم تكن عنك ... إنها ليست عنك. إنها عن هذه الشخصيات. أنت في خدمة هذه القصص وهذه الشخصيات."

ويقوم علي بدور خوان الذي يعلم تشيرون السباحة ويشجعه على ألا تحبطه بيئته لكنه يشجعه بدلا من ذلك على أن يصنع مصيره.

ويشارك علي أيضا في فيلم (هيدن فيجارز) المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم هذا العام حيث يلعب فيه دور كولونيل أمريكي.

وشارك علي خلال حياته الفنية في أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية.

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