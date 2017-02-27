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ثقافة ومجتمع

(الخوذ البيضاء) يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
(الخوذ البيضاء) يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير

لوس أنجليس 27 فبراير شباط (رويترز) - فاز فيلم (الخوذ البيضاء) يوم الأحد بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل فيلم وثائقي قصير.

وتعرف منظمة الدفاع المدني باسم (الخوذ البيضاء) وتعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا. ويقدم الفيلم لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين في الخدمة.

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