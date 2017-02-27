فيلم الإيراني يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي﻿

لوس أنجليس (رويترز ووكالات) - فاز الفيلم الإيراني (ذا سيلزمان) يوم الأحد بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل فيلم أجنبي.
والفيلم الذي يتناول الثأر والشرف في إطار زواج حديث من إخراج أصغر فرهادي الذي نال جائزة الأوسكار عام 2012 عن فيلم (سيباريشن). وقاطع فارهادي حفل الاوسكار احتجاحا على قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منع مواطني 7 دول بينها إيران من دخول الولايات المتحدة.
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