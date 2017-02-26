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ثقافة ومجتمع

منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات يطلق تجربة استثنائية للعائلات

أريبيان بزنس
الأحد، 26 فبراير 2017
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منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات يطلق تجربة استثنائية للعائلات

أعلن منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات عن إطلاق تجربة استثنائية لتحظى العائلات بأمتع الأوقات خلال إقامتهم في المنتجع.

 

بإمكان ضيوف و نزلاء المنتجع الحصول على إقامة مثالية حيث تتميز غرف وشاليهات المنتجع بمساحاتها الكبيرة و بتزويدها بأحدث التجهيزات المنزلية و بإطلالتها على منتزه الزرافات أو الحديقة و يشمل المنتجع حوض سباحة ضخم و مطعم يدعى "فليفورز" الذي يقدم أشهى الأطباق على مدار الساعة.

 

تقدم حديقة الإمارات للحيوانات تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة حيث تضم أكثر من 1800 حيوان و عروض ترفيهية حية و يتمكن الزوار لقاء و إطعام الفيلة و الزرافات و التعلم من البرامج التعليمية و الترفيهية و العروض السحرية المسلية.

 

وقال إبراهيم سالم المدير العام لمنتجع حديقة الإمارات للحيوانات "نحن سعداء لبدايات العام الجديد حيث قمنا بتجديد عدد من المرافق التي سيتم افتتاحها في الربع الأول من هذا العام لضمان حصول النزلاء  من داخل الدولة وخارجها على إقامة متميزة".

 

وبحسب البيان، فإن منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات هو مكان مثالي للمتعة والتعلم والمغامرة للصغار والكبار! تم أطلاق الحديقة في عام 2008 كأول حديقة حيوان خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي، وهي الآن موطن للعديد من الحيوانات البرية وتضم العديد من المعالم السياحية والأنشطة التفاعلية.

 

 

 

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