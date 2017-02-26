الفلسطيني شاهين بطل أرب أيدول للموسم الرابع

فاز الفلسطيني يعقوب شاهين مساء أمس السبت بلقب برنامج “أراب أيدول” في الموسم الرابع، لينضم إلى مواطنه محمد عساف الذي تم تتويجه في الموسم الثاني للبرنامج.

وبعد احتدام المنافسة نجح شاهين في تحقيق أعلى نسبة من تصويت الجمهور ليتقدم للفوز على مواطنه أمير دندن واليمني عمار محمد في نهائي الذي تم بث حلقاته المباشرة من استديوهات شبكة “إم.بي.سي” التلفزيونية السعودية في بيروت.

وإلى جانب توقيع عقد مع مجموعة “بلاتينيوم ريكوردز″ السعودية للإنتاج الفني، سيلتقي الفائز بنخبة من نجوم الفن في العالم العربي خلال رحلة “ستارز أون بورد” البحرية ، وأيضا سينال رصيدا للرحلات عبر تطبيق “يا مسافر” بقيمة 50 ألف دولار .

لجنة التحكيم كلا من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانين اللبنانيين نانسي عجرم ووائل كفوري والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي. وأدى يعقوب أغنية الفوز وهي أغنية عساف “أنا دمي فلسطيني” وكان عساف الى جانبه.

درس شاهين الموسيقى الشرقية وتعلّم العزف على آلة العود، ومثله الأعلى في الفن والموسيقى هو الموسيقار محمد عبد الوهاب.