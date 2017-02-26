"دو" للاتصالات الإماراتية تبيع رقماً مميزاً بـ 4.5 مليون درهم

باعت "دو" رقم الهاتف المتحرك المميز بباقة بلاتينيوم 0588888888 الصادر من شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بمبلغ 4,520 مليون درهم لصالح رجل الأعمال الهندي راج ساهاني "بوصباح" وذلك ضمن مزاد الأرقام المميزة الذي أقامته الشركة مساء أمس في دبي بالتعاون مع شركة "أون لاين للمزادات".

وبلغت إجمالي مبيعات المزاد المطروحة والبالغة 50 رقماً مميزاً، 7,440 مليون درهم، سيذهب جزء منها إلى «دو» وجزء إلى الأعمال الخيرية، بحسب أحمد علي بورحيمة، النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية في دو وفقا لصحيفة الخليج.

وقال إن المزاد يعد الثالث للشركة ويأتي ضمن رعاية «دو» ل«برنامج إمارات الخير» و«ألم وأمل» لتلفزيون الشارقة، ومؤسسة «الجليلة»، مشيراً إلى أن الشركة ستقيم مزادات أخرى خلال الفترة المقبلة، وأضاف: إن المزاد شهد مشاركة نحو 200 شخص وحظي بدعم كبير من شركة «أون لاين للمزادات».

وضم المزاد رقمي 0588888899، و0588888855 وشهد المزاد منافسة قوية، وتم السحب على رقمين مميزين للمشاركة بالمزاد.

وأشار أبو رحيمة إلى مبادرة مزاد الباقات الحصرية للأرقام المميزة قد ساهمت في فتح آفاق لابتكار طرق جديدة لدعم عمل الخير.