دبي: فبراير يسجل أعلى ارتفاع للأمواج منذ 10 سنوات

تعرضت سواحل دبي مطلع فبراير/‏شباط الجاري لعاصفة قوية والمعروفة محلياً باسم عاصفة الشمال الموسمية التي تعد الأقوى من نوعها في المنطقة، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع للأمواج منذ عقد.

وقالت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي إن العاصفة التي هبت قد بدأت بالنشاط في يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2017 عندما بدأت سرعة الرياح تشتد تدريجيا في حوالي الساعة 1 ظهرا حتى وصلت يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2017 حوالي الساعة 3 ظهرا إلى سرعتها العظمى داخل البحر بحوالي 20.5 متر/‏ الثانية أي ما يعادل 74 كم/‏ الساعة، وفق صحيفة الخليج.

وتابعت مديرة إدارة البيئة أنه في تحليل أعمق يقارن فيه بين قياسات ارتفاعات الأمواج التي تم تسجيلها أثناء العاصفة وارتفاعات الأمواج المتوقعة لتصميم المنشآت الساحلية بحسب فترة تكرار العواصف كل 10 سنين و50 سنة و100 سنة خلال عمر المنشأة، بأنه لوحظ تسجيل ارتفاع موجي في يوم الجمعة الموافق 3 فبراير2017 يقارب فيه مقدار الارتفاع الموجي المتوقع حدوثه خلال 10 سنوات من عمر المنشآت الساحلية.

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تشكل السحب الركامية التي يصاحبها أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة، ومن تدني الرؤية الأفقية إلى ما دون 2000 متر أحياناً على معظم مناطق الدولة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية خاصة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام.

وتوقّع المركز أن يستمر الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية خاصة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام.