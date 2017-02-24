فيديو: سعودي يضبط لصان يسرقان شاشته البلازما

تعثر لصان في السعودية بسوء حظهما، حيث فوجئا وهما يحاولان سرقة شاشة تلفاز بلازما من منزل مواطن بوصوله وضبطه أمام المنزل وهما يهمان بسرقتها الشاشة.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، وثقت كاميرات مراقبة اللصين وهما يسرقان شاشة التلفزيون من منزل المواطن، إلا أنهما فوجئا بوقوف سيارته في ذات اللحظة وخروجه منها.
وأظهر الفيديو -الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي- اللصين وهما يحملان الشاشة، وخلال خروجهما من باب المنزل تفاجأ اللصان بصاحب المنزل الذي لاحقهما وانهال عليهما بالضرب بعقاله، ليتركا الشاشة وينطلق أحدهما بمركبة صاحب المنزل، محاولا الهروب بها قبل أن يتمكن من إنزاله.
لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر اللصين البائسين يرجى الضغط هناالمزيد من أخبار السعودية
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