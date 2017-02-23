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ثقافة ومجتمع

تنظيف شوارع دبي عقوبة مرتكبي مخالفة الحركات الاستعراضية الخطرة

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
تنظيف شوارع دبي عقوبة مرتكبي مخالفة الحركات الاستعراضية الخطرة

بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيؤدي مرتكبو مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة "سيتي ووك" بدبي قبل نحو أسبوع، وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة، عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد.

 

وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض لما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.

 

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كان المستهترون المتورطون في الواقعة قد أقدموا على ارتكاب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة "سيتي ووك" بدبي، حيث قام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يُعرف بـ "التفحيط" على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من كافة الأعمار بما في ذلك الأطفال، ضارباً عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة للطريق ما شكّل تهديداً مباشراً لسلامة المشاة في المنطقة.

 

 

وقد بادرت شرطة دبي على الفور بتحديد هوية مرتكبي تلك المخالفة الجسيمة ومن ثم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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