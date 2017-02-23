أوبرا وينفري و آل باتشينو﻿ يزوران السعودية قريباً

نقلت صحيفة أراب نيوز السعودية الناطقة بالانكليزية أن زيارة الممثل الشهير آل باتشينو- 67 عاما- إلى الرياض والدمام مطلع شهر مايو لم تتأكد بعد، فيما تردد أنباء عن اختيار الإعلامية أوبرا وينفري أن تروي قصة نجاحها لسيدات سعوديات ضمن لقاء يحمل عنوان “جلسة مع أوبرا”، في كل من الرياض وجدة، بدعم من هيئة الترفيه السعودية بحسب موقع الراي اليوم.
ستتطرق اوبرا (64 عاماً)، في لقائها المخصص للنساء فقط، إلى المصاعب التي واجهتها في عملها وحياتها، التي بدأتها فقيرة وابنة لسيدة تخدم في المنازل أصبحت اليوم أكثر السيدات نفوذاً في العالم ومن أغناهم أيضاَ.
وتزور وينفري السعودية مرتين منفصلتين؛ الأولى بجدة في سبتمبر/أيلول والثانية بالرياض في ديسمبر/كانون الأول.
ولن تكون طائرة وينفري فقط التي تحط في المملكة الفترة المقبلة، حيث يزورها الممثل الأميركي ألفريدو جيمس باتشينو، المعروف بآل باتشينو، شهر مايو/أيار المقبل؛ للظهور في برنامج تليفزيوني.
ومن المتوقع أن يتحدّث آل باتشينو، الحائز جائزة الأوسكار عن فيلم “عطر امرأة” والغولدن غلوب عن رحلته في عالم التمثيل، وخاصة أنه يُعتبر واحداً من أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأميركية.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس عمرو المدني قال: “السعودية مُقبلة على مرحلة جديدة من التغيير، في الوقت الذي نقوم فيه بتأسيس صناعة ترفيه تتيح للسعوديين والمقيمين قضاء أوقات سعيدة”، موضحاً أن الهيئة تعمل على الارتقاء بمعايير الترفيه في المملكة.
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