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ثقافة ومجتمع

سيدة لقيادة جهاز "سكوتلاند يارد" لأول مرة في تاريخه

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
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سيدة لقيادة جهاز "سكوتلاند يارد" لأول مرة في تاريخه

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تعيين سيدة لقيادة جهاز شرطة منطقة العاصمة البريطانية لندن، المعروف باسم "سكوتلاند يارد"، وذلك لأول مرة في تاريخه.

 

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء، أن "كريسيدا دك"، ستخلف "بيرنارد هوغان هوو"، الذي سيحال إلى التقاعد بقرار شخصي.

 

ووفق  وكالة الأناضول، أضاف أن "دك" ستستلم مهامها بدءًا من الأسبوع المقبل.

 

ويعود تأسيس "سكوتلاند يارد" إلى عام 1829، ويعرف بأنه أقوى جهاز شرطة في العالم.

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