سيدة لقيادة جهاز "سكوتلاند يارد" لأول مرة في تاريخه

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تعيين سيدة لقيادة جهاز شرطة منطقة العاصمة البريطانية لندن، المعروف باسم "سكوتلاند يارد"، وذلك لأول مرة في تاريخه.
وأوضح بيان لرئاسة الوزراء، أن "كريسيدا دك"، ستخلف "بيرنارد هوغان هوو"، الذي سيحال إلى التقاعد بقرار شخصي.
ووفق وكالة الأناضول، أضاف أن "دك" ستستلم مهامها بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويعود تأسيس "سكوتلاند يارد" إلى عام 1829، ويعرف بأنه أقوى جهاز شرطة في العالم.المزيد من أخبار المملكة المتحدة
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
6 آلاف درهم رسوم تعليم الوافدين في مدارس أبوظبي بجميع المراحل
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
ألمانيا تستقبل 10 ألاف لاجئ سوري جديد | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس