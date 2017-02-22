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ثقافة ومجتمع

مدن عربية تتصدر مؤشر "جودة الحياة" في القارة الأفريقية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
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مدن عربية تتصدر مؤشر "جودة الحياة" في القارة الأفريقية

كان حضور المغرب العربي قويا جدا في تصنيفات الدراسة المجتمعية الاقتصادية التي أجرتها مجلة "أفريك مديتيرانيه بزنيس"  حيث حلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى وهي مراكش والدار البيضاء والرباط فضلا عن تونس التي كان لها المرتبة السادسة والعاصمة الجزائرية التي حظيت بالمرتبة الحادية عشرة.

 

وتأتي هذه الدراسة كسابقة في القارة الأفريقية فيما يخص التصنيفات والدراسات التي تتابع آراء الناس، حيث أوضح جيروم شينال مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفدرالي في لوزان والذي أشرف على هذه الدراسة "في أفريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ولم يطرح يوما السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين، أغنياء وفقراء".

 

ووفق موقع فرانس 24، شملت الدراسة مئة مدينة أفريقية كبيرة بينها كل العواصم فضلا عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان، حيث اعتمد الباحثون خلال عام من البحث على سلسلة من المعايير والمؤشرات التي توضح أداء المدن في مجالات مختلفة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام والتنمية الاقتصادية.

 

وجاءت كايبتاون الجنوب أفريقية الشهيرة التي تتمتع ببنى تحتية أفضل في المرتبة التاسعة، إلا أنها تصنف من المدن التي تعاني كثيرا من انعدام الأمن والتفاوت الاجتماعي.

 

وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الأفريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس أبابا (إثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب. كما احتلت أسفل التصنيف مدن تعاني من نزاعات وتوترات اجتماعية  وأمنية مثل باماكو وكينشاسا وبوانت نوار وبانغي.

 

وأكد الباحثون أن هذا التصنيف سيتم إصداره سنويا بهدف الحصول على "بيانات حقيقية عن المدن" تكون أفضل من تلك المتوفرة حاليا عن المدن الأفريقية.

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