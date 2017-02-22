آي إم جي عالم من المغامرات تطرح أسعاراً خاصة للمقيمين في الإمارات

أعلنت آي إم جي عالم من المغامرات عن اطلاق عروض توفر لزوارها فرصة الدخول للوجهة الترفيهية 365 يوماً في السنة من خلال إطلاق تذاكر الدخول السنوية، بالإضافة إلى عدد من العروض الخاصة للمقيمين كالتالي:

وتأكيداً على التزام آي إم جي بتقديم أفضل العروض، تتوفر التذاكر السنوية بسعر 1295 درهم، ويتمتع حاملوها بمجموعة من المزايا الحصرية والتي تشمل 365 يوماً من الدخول غير المحدود إلى آي إم جي عالم من المغامرات، والحصول على خصم على مدى العام بقيمة 15٪ على المأكولات والمشروبات وعلى جميع البضائع في متاجر آي إم جي عالم من المغامرات.

وتقديراً للمقيمين في دولة الإمارات على دعمهم المستمر، أطلقت آي إم جي عالم من المغامرات عرض خاص لهم ليصبح سعر التذكرة 195 درهم للكبار و175 درهم للصغار. ولتقديم أفضل تجربة وفتح المجال أمام الجميع للاستمتاع بالمغامرة المثيرة بأفضل الأسعار أصبح سعر تذكرة الدخول لغير المقيمين الكبار 245 درهم والصغار 225 درهم، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

هذا وتعتبر آي إم جي عالم من المغامرات أول وجهة ترفيهية بهذا الحجم في المنطقة، ومنذ افتتاحها في 31 أغسطس 2016 جذبت آي إم جي السياح والمقيمين على حد سواء. وتقدم آي إم جي عالم من المغامرات تجربة ترفيهية لا تنسى كونها تضم أكثر من 20 لعبة مميزة وعروض حية وسينما خماسية الأبعاد. وتعتبر أيضاً الوجهة الترفيهية الأولى التي تجمع شخصيات كارتون نتورك ومارفل تحت سقف واحد، بالإضافة إلى المفاهيم الأصيلة المقدمة من عالم آي إم جي وهي الوادي المفقود – مغامرة الديناصور وآي إم جي بوليفارد.





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