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ثقافة ومجتمع

سعودي يطلق زوجته بسبب "حالتها" على الواتسآب

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
سعودي يطلق زوجته بسبب "حالتها" على الواتسآب

تسبب "واتسآب" في طلاق زوجين بعدما دونت زوجة سعودية عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" بجانب أول حرف من اسم زوجها وتأكد الزوج أنه المعني بالعبارة التي أثارت اعتراض الكثير من أقربائه وأهله، وسببت له «الحرج».

وقال الزوج الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بحسب صحيفة الحياة حينها: "طليقتي دونت عبارة كشعار وحالة على برنامج واتسآب تسببت لي في حرج بين زوجات أصدقائي وأقربائي"، مضيفاً: «كتبت عبارة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك مع كتابة الحرف الأول من اسمي، واكتفت بذلك، ولم استوعب ما تعنيه إلا بعد التأكد منها شخصياً، إثر اتصال تلقيته من أحد أقاربي».

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