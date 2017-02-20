عروسان يهديان المدعوين شوكولاته دهن العود بمليون درهم

أهدى عروسان خليجيان للمدعوين في حفل زفافهما، شوكولاته دهن العود الأغرب على الإطلاق، والتي تم تصنيعها حصرياً لهما على مدى 10 أيام بتكلفة مليون درهم، ليتم تقديمها في علب مجوهرات أبهرت الحضور.

ووفق صحيفة البيان التي التقت خبير الشوكولاته اللبناني، سعيد جبران، الذي تحمل مسؤولية هذا التحدي، وقال: تحظى جميع التفاصيل بعناية فائقة في حفلات الزفاف الفاخرة، وقد تلقيت طلباً استثنائياً من عروسين خليجيين، لتحضير شوكولاته حصرية لزفافهما من أجود أنواع دهن العود، ثم تغليفها بورق خاص وتقديمها في علب مجوهرات مزخرفة، كهدايا فاخرة للمدعوين.

وتابع: دمج دهن العود بالشوكولاته كان تحدياً صعباً، حيث قمنا بتكرير دهن العود على عدة مراحل وتقطيره وإضافته إلى خليط الشوكولاته، وسط اختبارات لتركيز النكهة والكثافة، بما يضمن مذاقاً شهياً ومتفرداً، وبلغت الكمية نحو 700 كيلوغرام، حظيت بإشراف 6 خبراء على مدى 10 أيام عمل متواصل، وقد أهلنا نجاحنا في المهمة، إلى خوض تحديات أخرى، مثل تحضير باقات زهور كاملة من الشوكولاته ولكن بنكهة الزهور الطبيعية، وتحضير أصناف باللبان والحلوى.

وأوضح جبران أن هذا النوع لا يضر بالصحة، وقال: تراجع الطلب على الذهب في الأطعمة والحلويات، لكونه مجرد إضافة شكلية بلا مذاق، أما دهن العود فهو إضافة جوهرية فاخرة.