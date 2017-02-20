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ثقافة ومجتمع

حكم نهائي بإعدام 11 شخصا في قضية مذبحة استاد بورسعيد﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017

محكمة النقض المصرية تصدر حكما نهائيا بإعدام 11 شخصا في قضية مذبحة استاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا لكرة القدم عام 2012

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