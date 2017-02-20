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ثقافة ومجتمع

الإمارات: تحذير من تقلبات في الطقس خلال الأيام القادمة

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
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الإمارات: تحذير من تقلبات في الطقس خلال الأيام القادمة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح على بعض المناطق الداخلية المثيرة للغبار والأتربة.


وتوقع المركز، بحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد، في أن يسود البلاد اليوم وغدًا طقس غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية على فترات، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر والذي سيكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسطاً ويضطرب أحياناً في بحر عمان.


أما طقس «الأربعاء» فسيكون رطبا على المناطق الداخلية ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف صباحا وسيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على البحر والذي سيكون متوسطا وقد يضطرب في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان مع وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الدولة من يوم «الخميس» حتى صباح «الأحد» القادم.

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