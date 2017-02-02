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ثقافة ومجتمع

"دبي العطاء" توفر 4250 فرصة تطوعية في إطار "عام الخير"

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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"دبي العطاء" توفر 4250 فرصة تطوعية في إطار "عام الخير"

أعلنت "دبي العطاء" أنها ستوفر 4250 فرصة تطوعية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العام الجاري في إطار "عام الخير".

وأوضحت أنها تعتزم إطلاق مبادرة "التطوع في الإمارات" بعد غد في مدرسة المنامة الخيرية الخاصة بعجمان، تليها مبادرة "المسيرة من أجل التعليم" السنوية التي ستقام 17 فبراير في حديقة خور دبي.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات،  ذكرت إن من بين هذه المبادرات، "مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم"؛ وهي مسيرة رمزية لمسافة 3 كيلومترات تهدف إلى تسليط الضوء على واحد من التحديات التي تواجه الأطفال في الحصول على التعليم السليم في البلدان النامية حيث يقطعون ما معدله 3 كيلومتر يوميا للوصول إلى المدرسة.

 

ونوهت إلى أنها ستنظم ثلاث نسخ أخرى من مبادرة "التطوع في الإمارات" في شهر مارس ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري تضم كلا منها من 1 وحتى 125 متطوعاً تقودها دبي العطاء التي ستعمل مع المتطوعين جنباً إلى جنب من أجل تعزيز بيئة التعلم في مدارس غير ربحية في دولة الإمارات.

 

ولفتت إلى مبادرة "التطوع حول العالم" وهي مهمة تطوعية لمدة أسبوع يشارك فيها 15 متطوعاً من دولة الإمارات يسافرون إلى مجتمعات محرومة في مختلف أنحاء العالم بهدف المساعدة في بناء مدرسة تخدم مجتمعاتهم المحلية.

 

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لـ"دبي العطاء" إن الخير جزء من ثقافة وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة التي رسخت ثقافة العطاء بفضل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"؛ الذي وضع أسس العطاء في البلاد مما جعل الإمارات واحدة من الدول الأكثر سخاء في العالم.

 

وأضاف إن إعلان 2017 "عام الخير" سيعزز غرس ثقافة العطاء وتعزيز روح العمل التطوعي والولاء داخل المجتمع، لافتاً إلى أن "دبي العطاء" ستساهم من خلال تنظيم عدد من المبادرات التطوعية والمشاركة المجتمعية المحلية والدولية التي من شأنها أن تساعد على تحسين حياة الأطفال والمراهقين في البلدان النامية من خلال منحهم هدية التعليم.

 

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرات التطوعية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة:www.dubaicares.ae كما يمكن التواصل مع الداعمين عن طريق البريد الإلكتروني ومن خلال صفحات دبي العطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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