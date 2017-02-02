"شروق" تعزز إجراءات السلامة على شاطئ الخان بالشارقة

كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عن تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز مستويات الأمن والسلامة على امتداد شاطئ الخان في مدينة الشارقة لتوفير تجربة أكثر راحة لمرتادي الشاطئ في مختلف الأوقات.

وأوضحت "شروق" أن الإجراءات الجديدة تضمنت تركيب برجين رئيسين و6 أبراج فرعية للمراقبة لمنقذي مرتادي الشواطئ و وضع عوامة إنقاذ ودرّاجتين مائيتين حديثتين إضافةً إلى دراجتين رئيستين حديثتين وسيارَتَي باجي.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة وجود 17 منقذاً ومساعدين مشرفَين ومشرف واحد يعملون بنظام المناوبات، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

وقال أحمد القصير المدير التنفيذي للعمليات في "شروق" يعتبر شاطئ الخان من الأماكن الحيوية المهمة لسكان الشارقة وزوارها ومتنفَّساً طبيعياً لهم وفي ظل الإقبال المتنامي على استخدام الشاطئ كان لابد أن نعمل على تأمين أفضل معايير السلامة والأمان لمرتادي الشاطئ على امتداده".