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ثقافة ومجتمع

خبر حمل بيونسيه بتوأم يصبح أكثر أخبار انستغرام تأثيرا

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
خبر حمل بيونسيه بتوأم يصبح أكثر أخبار انستغرام تأثيرا

أكثر من 7 ملايين من متابعي المغنية الأمريكية بيونسيه ابدوا اعجابهم بنبأ حملها بتوأم  بعد قرابة 12 ساعة من نشره على حسابها على انستاغرام، ليصبح أكثر الأخبار تأثيرا على هذه الشبكة الاجتماعية بحسب موقع ذا فيرج.

و كشفت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce أنها حامل بتوأم، من زوجها مغني الراب الشهير جاي زي Jay Z.  وقد أعلنت المغنية هذا الأمر بنفسها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، تظهر فيها بطنها المنتفخ.  وقالت بيونسيه: "نود أن نشارككم الحب والسعادة.. نشعر بالإمتنان للغاية أن عائلتنا سوف تنمو بنسبة اثنين، ونشكركم على تمنياتكم".  يشار الى أن بيونسيه و جاي زي تزوجا في العام 2008، ولديهما طفلة إسمها Blue Ivy، تبلغ من العمر 5 سنوات.

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