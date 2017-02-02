خبر حمل بيونسيه بتوأم يصبح أكثر أخبار انستغرام تأثيرا

أكثر من 7 ملايين من متابعي المغنية الأمريكية بيونسيه ابدوا اعجابهم بنبأ حملها بتوأم بعد قرابة 12 ساعة من نشره على حسابها على انستاغرام، ليصبح أكثر الأخبار تأثيرا على هذه الشبكة الاجتماعية بحسب موقع ذا فيرج.
و كشفت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce أنها حامل بتوأم، من زوجها مغني الراب الشهير جاي زي Jay Z. وقد أعلنت المغنية هذا الأمر بنفسها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، تظهر فيها بطنها المنتفخ. وقالت بيونسيه: "نود أن نشارككم الحب والسعادة.. نشعر بالإمتنان للغاية أن عائلتنا سوف تنمو بنسبة اثنين، ونشكركم على تمنياتكم". يشار الى أن بيونسيه و جاي زي تزوجا في العام 2008، ولديهما طفلة إسمها Blue Ivy، تبلغ من العمر 5 سنوات.
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس