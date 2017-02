وفاة أول صيدلانية في سوريا

ودعت مدينة حمص السورية أمس أول صيدلانية في سوريا الدكتورة "نجاح ساعاتي" وكانت د. نجاح شخصية اجتماعية معروفة بأنشطتها النسائية العالمية وكانت أول صيدلانية في سوريا عند تخرجها عام 1949

من الجامعة السورية- كلية الطب في 15 تشرين الأول عام 1949 وباشرت عملها في صيدلية حملت اسمها ولا تزال قائمة وتعمل حتى اليوم. كانت نجاح أيضا أول من حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي -

مؤتمر الأمهات العالمي الذي نظمه الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في "لوزان" بسويسرا عام 1955 وانتخبت عضواً في مجلسه، وأنتُخبت أيضاً عضواً في لجنة الأمهات العالميات الدائمة المنبثقة عنه ضمن 35 امرأة مثلّن العالم كله هذه اللجنة التي كانت تهدف إلى حماية الأمومة والطفولة ورفع مستوى المرأة في كافة الجوانب وحماية الشعوب من الحروب.

واختيرت عام 1965 عضواً في المجلس الوطني الموّسع لقيادة الثورة مع سبع نساء مثلن سوريا.