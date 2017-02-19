نصف مليون إسباني يخرجون بمسيرة في برشلونة دعما للاجئين

رويترز: قالت منظمة (كاسا نوسترا كاسا فوسترا) للحقوق المدنية التي نظمت مسيرة في برشلونة يوم السبت (18 فبراير شباط) إن ما يقرب من نصف مليون شخص شاركوا فيها لمطالبة الحكومة الإسبانية بالسماح لمزيد من اللاجئين بدخول أوروبا.





وقال روبين فاجنسبرج منسق المنظمة "نطالب كل الحكومات ... لديهم إمكانية السماح بدخول آلاف الأشخاص المنتطرين على حدود أوروبا. نريد الحكومات أن تتخذ إجراء بشأن هؤلاء اللاجئين ... إضافة إلى تحسين جودة حياة اللاجئين الذين يعيشون داخل البلاد."

وقال لاجئ سوري يعيش في برشلونة منذ ثلاثة أعوام "يستطيع الناس مساعدتنا حتى ننسى الألم الذي نشعر به بسبب افتقادنا لأحبائنا في سوريا. فكروا فينا كبشر لا كأزمة. لسنا أزمة. لم نأت هنا لنسرق منازل ووظائف الناس. جئنا فقط لنعيش في مكان آمن لأن سوريا لم تعد آمنة."

وقالت سيدة مُسنة (79 عاما) شاركت في المسيرة "يعقدون كثيرا من الاجتماعات ولا يحلون أي مشكلة ... إنه لأمر مُحزن أن يترك الناس بلادهم. الأطفال والكبار يموتون ولا يحدث ذلك في سوريا فقط بل في مناطق أخرى."

وخلال عام 2016 لاقى نحو 5000 شخص حتفهم غرقا في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم اللجوء إلى أوروبا.

تلفزيون رويترز