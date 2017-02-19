Arabian business
ثقافة ومجتمع

نصف مليون إسباني يخرجون بمسيرة في برشلونة دعما للاجئين

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
نصف مليون إسباني يخرجون بمسيرة في برشلونة دعما للاجئين
Emilio Morenatti/AP Photo

رويترز: قالت منظمة (كاسا نوسترا كاسا فوسترا) للحقوق المدنية التي نظمت مسيرة في برشلونة يوم السبت (18 فبراير شباط) إن ما يقرب من نصف مليون شخص شاركوا فيها لمطالبة الحكومة الإسبانية بالسماح لمزيد من اللاجئين بدخول أوروبا.

 


وقال روبين فاجنسبرج منسق المنظمة "نطالب كل الحكومات ... لديهم إمكانية السماح بدخول آلاف الأشخاص المنتطرين على حدود أوروبا. نريد الحكومات أن تتخذ إجراء بشأن هؤلاء اللاجئين ... إضافة إلى تحسين جودة حياة اللاجئين الذين يعيشون داخل البلاد."

وقال لاجئ سوري يعيش في برشلونة منذ ثلاثة أعوام "يستطيع الناس مساعدتنا حتى ننسى الألم الذي نشعر به بسبب افتقادنا لأحبائنا في سوريا. فكروا فينا كبشر لا كأزمة. لسنا أزمة. لم نأت هنا لنسرق منازل ووظائف الناس. جئنا فقط لنعيش في مكان آمن لأن سوريا لم تعد آمنة."

وقالت سيدة مُسنة (79 عاما) شاركت في المسيرة "يعقدون كثيرا من الاجتماعات ولا يحلون أي مشكلة ... إنه لأمر مُحزن أن يترك الناس بلادهم. الأطفال والكبار يموتون ولا يحدث ذلك في سوريا فقط بل في مناطق أخرى."

وخلال عام 2016 لاقى نحو 5000 شخص حتفهم غرقا في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم اللجوء إلى أوروبا.

تلفزيون رويترز

المزيد من أخبار إسبانيا

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

حكم نهائي بإعدام 11 شخصا في قضية مذبحة استاد بورسعيد﻿

الإمارات: تحذير من تقلبات في الطقس خلال الأيام القادمة

من 9 آلاف إلى 40 ألف حالة طلاق بسبب فيسبوك والشبكات الاجتماعية في سوريا

وفاة أول صيدلانية في العالم العربي في مدينة حمص السورية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ماجد الحقيل: وزارة الإسكان السعودية بدأت بالوفاء بوعودها

3 مشتبه بهم باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية توجهوا إلى دبي ثم إلى روسيا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »