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ثقافة ومجتمع

الصور الفائزة بمسابقة التصوير تحت الماء 2017

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
الصور الفائزة بمسابقة التصوير تحت الماء 2017
فازت صورة التقطها كوين لين وتظهر سلوك أسماك ملونة وكأنها خارجة من الفيلم الشهير :العثور على نيمو

كشفت لجنة حكام بريطانية عن الصور الفائزة بمسابقة التصوير تحت الماء 2017، وقال بيتر رولاندس رئيس اللجنة إنه أعجب ليس بالصور فقط بحكايات التقاط كل منها من الفكرة الأولي وحتى التخطيط والتنفيذ والجهد الذي تم بذله لتحقيق نتائج باهرة

تتوزع الجوائز على11 فئة هي مصور العام، والعدسة الواسعة والماكرو وصور السفن المحطة، وسلوكيات الكائنات البحرية، والصور الفنية  صور الكاميرات الصغيرة ، والصور الواعدة وجائزة بريطانيا للصور بعدسة واسعة، وصور الماكرو البريطانية، وصور الكاميرات الصغيرة البريطانية.

 

 

 

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