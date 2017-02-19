كشفت لجنة حكام بريطانية عن الصور الفائزة بمسابقة التصوير تحت الماء 2017، وقال بيتر رولاندس رئيس اللجنة إنه أعجب ليس بالصور فقط بحكايات التقاط كل منها من الفكرة الأولي وحتى التخطيط والتنفيذ والجهد الذي تم بذله لتحقيق نتائج باهرة
تتوزع الجوائز على11 فئة هي مصور العام، والعدسة الواسعة والماكرو وصور السفن المحطة، وسلوكيات الكائنات البحرية، والصور الفنية صور الكاميرات الصغيرة ، والصور الواعدة وجائزة بريطانيا للصور بعدسة واسعة، وصور الماكرو البريطانية، وصور الكاميرات الصغيرة البريطانية.
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