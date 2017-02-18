Arabian business
ثقافة ومجتمع

أمريكا تعلن سبب وفاة عمر عبد الرحمن في أحد سجونها

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
أمريكا تعلن سبب وفاة عمر عبد الرحمن في أحد سجونها
الشيخ المصري عمر عبد الرحمن

رويترز: قال عمار نجل رجل الدين المصري المسجون في أمريكا عمر عبد الرحمن لرويترز اليوم السبت (18 فبراير شباط) إن والده توفي.

وأضاف أن الأسرة تلقت اتصالا هاتفيا من ممثل جهة أمريكية معنية قال فيها "الشيخ عمر عبد الرحمن توفي."

ويعرف عبد الرحمن وهو كفيف بأنه الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينيات.

وكتبت أسماء ابنة عبد الرحمن الذي توفي عن 78 عاما في صفحتها على فيسبوك تقول "وإنا لفراقك يا أبي لمحزونون."

وأدانت محكمة أمريكية عبد الرحمن في 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أمريكية شملت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في 1993 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات شنها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.

وفي 2011 قتل أحد أبناء عبد الرحمن ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في باكستان.

وكان لعبد الرحمن تاريخ طويل من المعارضة للحكومة المصرية وسجن مرتين إحداهما نحو ثمانية أشهر والأخرى ثلاث سنوات. لكنه نال البراءة في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات الذي لقي حتفه برصاص إسلاميين متشددين خلال عرض عسكري في القاهرة في 1981.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

وفاة أول صيدلانية في العالم العربي في مدينة حمص السورية

لأول مرة.. السعودية تستضيف معرض كوميك كون﻿ لشخصيات ألعاب الفيديو والقصص المصورة

شرطة الشارقة توقع بعصابة "الخردة المذهبة"

نصف مليون إسباني يخرجون بمسيرة في برشلونة دعما للاجئين

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

نصف مليون إسباني يخرجون بمسيرة في برشلونة دعما للاجئين

مارك نابير: معرض جلفود 2017 يثمر عن حركة تجارية بمليارات الدراهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »