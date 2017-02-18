Arabian business
ثقافة ومجتمع

حظر الدمية الناطقة في ألمانيا لدواع أمنية

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
حظر الدمية الناطقة في ألمانيا لدواع أمنية

(رويترز) - حظرت السلطات الألمانية الدمية الناطقة "كايلا" قائلة إن البرنامج الالكتروني الموضوع داخلها قابل للاختراق مما يشكل خطرا أمنيا ويسمح بكشف بيانات شخصية.

 

وأوصت وكالة اتحادية الآباء الذين يشترون الدمية لأطفالهم بإتلافها.

 

وقال يوخين هومان رئيس الوكالة "دمية كايلا محظورة في ألمانيا. هذا من أجل حماية أضعف الأعضاء في المجتمع" في إشارة إلى الأطفال.

 

 

ويسمح البرنامج داخل الدمية التي تصنعها شركة جينيسس تويز الأمريكية للطفل بالتحدث إليها.

 

 

لكن هومان قال في بيان إن ذلك يحمل مخاطر تجسس وقد يقوض الخصوصية.

 

 

وقال الباحث ستيفان هيسل الذي فحص اللعبة ونبه الوكالة إن متسللي انترنت قد يصلون إلى قطعة "بلوتوث" غير مؤمنة داخل الدمية للاستماع والتحدث إلى الطفل الذي يلعب بها.

المزيد من أخبار ألمانيا

المزيد عن هذا الخبر

سوري يفوز بنصف مليون يورو في ألمانيا وابنه يحلم بشراء بلايستيشن

متسلقان أرادا إطلاق نداء استغاثة فحرقا جبلا في ألمانيا

ألمانيا تدعو مستخدمي ياهو للبحث عن بدائل أخرى بعد كشف اختراق ثان

حارس متحف يعثر بالصدفة على مومياء فرعونية بألمانيا

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

السعودية تحذر من "وين تخفي الحشيش بالعادة"؟

شرطة دبي تستخدم التوقيع بالحبر عن بعد باستخدام الروبوت

بالصور: ثلوج على المراكز الشمالية بمنطقة تبوك السعودية

جداريات تحول وسط دبي إلى "متحف مفتوح"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فيديو: من أول السعوديين الحاصلين على بدل حساب المواطن؟

ما هي الـ 20 سبباً لتبدأ عملك الخاص وتبتعد عن الوظيفة؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »