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ثقافة ومجتمع

السعودية تحذر من "وين تخفي الحشيش بالعادة"؟

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 فبراير 2017
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السعودية تحذر من "وين تخفي الحشيش بالعادة"؟

توعدت السلطات السعودية بمحاسبة مغرد سعودي أنشأ وسماً بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعنوان (#وين_تخفي_الحشيش_بالعاده).

 

وطلبت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بعدم المشاركة في الوسم بعد ما رصدته، محذرة أن الأجهزة المعنية ستطبق نظام الجرائم المعلوماتية بحق منشئ الوسم.

 

وبعد أن قال الحساب الرسمي للأمانة "تم رصد الهاشتاق أدناه ونطالب بعدم المشاركة فيه والأجهزة المعنية تطبق نظام الجرائم المعلوماتية"، لم يشهد الهاشتاك الكثير من التفاعل.

 

ويعد السعوديون الأكثر نشاطاً في موقع تويتر على مستوى العالم بعد أن حوله الملايين منهم لساحة رئيسة يناقشون فيها قضاياهم كافة بحرية وجرأة قد لا تكون موجودة في الواقع.

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