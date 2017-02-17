بالصور: ثلوج على المراكز الشمالية بمنطقة تبوك السعودية

شهدت مراكز منطقة تبوك الشمالية فجر اليوم تساقط الثلوج بشكل كثيف غطت فيه قمم الجبال والأودية ومساحات شاسعة من الصحاري وسط استعدادات كبيرة اتخذتها كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة من إمارة منطقة تبوك وقيادة حرس الحدود والقطاعات الأمنية والمرورية والهلال الأحمر.
وتواجدت وكالة الأنباء السعودية في مراكز حرس الحدود بمرافقة دوريات حرس الحدود في قطاعي حالة عمار وحقل وتم التقاط صور للثلوج.
وقد شهدت المواقع الأخرى التي تساقطت فيها الثلوج إقبالاً كبيرا من العائلات لمشاهدة المساحات البيضاء التي غطتها كميات الثلوج، مما شكل كثافة كبيرة لمرتادي الطرق المؤدية إلى تواجد الثلوج.
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