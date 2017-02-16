ماريتا الحلاني على خطى والدها عاصي

دخلت ماريتا الحلاني مجال الغناء قبل فترة وجيزة، لكنها ترافق والدها عاصي الحلاني في غالبية إطلالاته للترويج لأغانيها.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الشابة تبدو أنها "تمشي على خطى والدها، وتطرح كل فترة أغنية، لكن اللافت أنها تقدّم أعمالاً تتلاءم مع عمرها وطبقات صوتها".

في هذا السياق، بالتزامن مع عيد العشاق -يوم الثلاثاء الماضي- طرحت ماريتا أغنية رومانسية حملت اسم "اشتقتلك" (كلمات مارسيل مدور، وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان) التي جاءت من وحي المناسبة. تعتبر الأغنية التجربة الأولى لماريتا على صعيد الأعمال الرومانسية بعد أغنية "شو بدك" التي أبصرت النور قبل فترة.

إشارة إلى أن المغنية قدّمت مجموعة من الأغاني المنفردة منها "شو بدك"، "يلا نفرح"، إضافة إلى أغنية GO باللغة الانكليزية. كما تتحضّر لطرح أغنية "خايفة أنام" قريباً وهي من كلمات بهاء الدين محمد. إذاً، ماريتا تدخل عالم الفنّ وتخصص مشاريع متنوّعة، فهل تنجح في مشوارها الجديد؟.