Arabian business
ثقافة ومجتمع

ماريتا الحلاني على خطى والدها عاصي

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
ماريتا الحلاني على خطى والدها عاصي

دخلت ماريتا الحلاني مجال الغناء قبل فترة وجيزة، لكنها ترافق والدها عاصي الحلاني في غالبية إطلالاته للترويج لأغانيها.

 

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الشابة تبدو أنها "تمشي على خطى والدها، وتطرح كل فترة أغنية، لكن اللافت أنها تقدّم أعمالاً تتلاءم مع عمرها وطبقات صوتها".

 

في هذا السياق، بالتزامن مع عيد العشاق -يوم الثلاثاء الماضي- طرحت ماريتا أغنية رومانسية حملت اسم "اشتقتلك" (كلمات مارسيل مدور، وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان) التي جاءت من وحي المناسبة. تعتبر الأغنية التجربة الأولى لماريتا على صعيد الأعمال الرومانسية بعد أغنية "شو بدك" التي أبصرت النور قبل فترة.

 

إشارة إلى أن المغنية قدّمت مجموعة من الأغاني المنفردة منها "شو بدك"، "يلا نفرح"، إضافة إلى أغنية GO باللغة الانكليزية. كما تتحضّر لطرح أغنية "خايفة أنام" قريباً وهي من كلمات بهاء الدين محمد. إذاً، ماريتا تدخل عالم الفنّ وتخصص مشاريع متنوّعة، فهل تنجح في مشوارها الجديد؟.

المزيد من أخبار لبنان

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

رعاية الشباب الإماراتية تسعى لمواجهة البطالة بالشرق الأوسط

تطبيق جديد لقياس السعادة في الإمارات

"عالم فيراري أبوظبي" تكشف عن اللعبة الجديدة "سباق التيربو"

الإمارات: المطارات ضمن الجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية والاحتياطية والخدمة البديلة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

التواصل الاجتماعي يحسن العلاقات العاطفية بنسبة 57% في الإمارات

بالصور : جولة داخل منزل "إيفانكا ترامب" الفاخر في واشنطن

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »