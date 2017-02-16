رعاية الشباب الإماراتية تسعى لمواجهة البطالة بالشرق الأوسط

عقد التحالف من أجل الشباب؛ وهو مبادرة أطلقتها نستله الشرق الأوسط لكي تجمع بين شركات ومؤسسات بإمكانها مساعدة الشباب في المنطقة على تعزيز مهاراتهم وتطوير مساراتهم الوظيفية؛ شراكةً مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، توسّع التحالف ليشمل Emaar Properties وENGIE وLinkedIn وL’Oreal وMohebi Logistics وNielsen وPublicis Middle East والجامعة الأميركية في دبي وذلك بهدف التأثير إيجابياً على 50 ألف شاب وشابة من خلال برامج للتدريب والتدريب المهني والمشورة الوظيفية، بالإضافة إلى توظيف 3000 منهم في المؤسسات المشاركة في التحالف بحلول العام 2020.

وتم الإعلان عن هذا التوسّع خلال مؤتمر شبابي عُقد بالتنسيق مع عددٍ من الجامعات الرائدة في الجامعة الأمريكية في دبي. وترافق هذا الإعلان مع تعهّد قدّمته الشركات المعنية بالالتزام بنشاطات جماعية وتطوير مبادرات فردية باتجاه الشباب وتوطيد التعاون في ما بينها.

وشارك في هذا المؤتمر أكثر من 50 متخصصاً من الشركات المشاركة التي عقدت بدورها ورشاً تدريبية لأكثر من 100 طالب، كما شاركت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة موضحة سعيها تجاه الشباب الإماراتي بكلمة خالد عيسي المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة الشبابية الخليجية الذي أشار بدور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة الشباب في نهضة الأمم وعقب على أهمية إشراك القطاع الخاص والحكومي لصالح الشباب من منطلق تعزيز مكانتهم في المجتمع وقال للمناسبة "من المهم أن يتعاون القطاع الخاصة مع القطاع العام والمؤسسات لإحداث فرق في الحياة المهنية لهؤلاء الشباب".

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نستله الشرق الأوسط إيف منجارد "نعرف انطلاقاً من خبرتنا في دول أخرى بأنه يمكن لجهودنا أن تحقق أثراً اجتماعياً أكبر من خلال إقامة الشراكات والتعاون" مضيفاً "نحن مسرورون لان هدفنا، وهو جمع أكير عدد من الشركات للمساهمة في دعم الشباب، يصبح أكثر واقعية يوماً بعد يوم".

وتخلل هذا المؤتمر جلسة حوارية ضمت مديرة الموارد البشرية في نستله الشرق الأوسط كريستين غيري، مدير الموارد البشرية في Nielson تسيتسي مابيزا، مدير العلاقات مع الحكومة والأمرتة في EMAAR حمد إغداني، ومديرة الحفاظ على الطلاب والنجاح، والمساعدة الخاصة لنائب الرئيسي التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي تالا مخلوف.

وشملت ورش العمل جلسة بعنوان "تدريب تحضير السيرة الذاتية" CV Clinic بمشاركة نستله وENGIE وNielson وL’Oreal؛ كما تخللها تقديم إرشادات للمقابلات الوظيفية من نستله؛ بالإضافة إلى نشاط "أتقن صفحتك" Rock Your Profile من LinkedIn وتقييم نموذج القيادة من إعداد شركة HR 90 degrees.

وتدخل الجهود التي تبذلها نستله في إطار التزام الشركة بـ"تعزيز المزيد من الفرص لبدء وتطوير مسيرة الشباب المهنية"، وهو التزام نُشر في أول تقرير "نستله في المجتمع" لمنطقة الشرق الأوسط في العام 2015.

ويمكن للشركات الانضمام إلى التحالف عبر إتاحة الفرصة أمام الشباب وتقديم برامج التدريب، التدريب الوظيفي والنصائح الوظيفية. لمزيد من المعلومات، يمكن للجهات المهتمة إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: All4Youth@ae.nestle.com.

وبحسب البيان، فإن التحالف من أجل الشباب هو حركة مُوجهة نحو الأعمال تهدف إلى تعزيز الانتقال السلس لشباب الشرق الأوسط من مرحلة التعلّم إلى مرحلة التوظيف. يسعى التحالف من أجل الشباب إلى أن يكون عامل تغيير من خلال تشارك المعرفة والخبرات لتخطي العقبات المحلية في وجه توظيف الشباب.