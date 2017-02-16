تطبيق جديد لقياس السعادة في الإمارات

وقعت شركة اندكس للتجارة والاستثمار عضو في اندكس القابضة مذكرة تفاهم مع شركة سمارت ميديكال اليابانية وذلك لجعل شركة اندكس الشركة المانحة لترخيص التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الخليج مما يهدف للاستفادة من التطبيقات والتقنيات التي تقدمها المؤسسة اليابانية في مجالات قياس مستوى السعادة ودعما لمبادرات الدولة في تعزيز السعادة والإيجابية.

وقد استضاف الفريق التنفيذي لشركة اندكس للتجارة والاستثمار نظرائهم من شركة سمارت ميديكال اليابانية في مقر شركة اندكس الواقع في إمارة دبي. هذا ووقع الاتفاقية كل من المهندس أنس المدني، نائب رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة والسيد نوزومو شيباساكي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ميديكال وأكد المسؤولون من الشركتين على أهمية هذه الاتفاقية والتي تعمل على متابعة الفرص التجارية المحتملة وبحث سبل التعاون بين الشركتين في عدة مجالات وجذب أحدث وأهم التقنيات والتطبيقات اليابانية إلى الدولة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فغنه بموجب مذكرة التفاهم المشترك، ستطرح شركة اندكس رخصة تقنية إمباث "Empath" التي طورها قسم تقنية المعلومات والاتصالات في شركة سمارت ميديكال في منطقة الخليج وتتميز التقنية بميزة التعرف على وقياس المشاعر المختلفة كدرجة السعادة أو الحزن أو الارتباك وذلك من خلال تحليل الخصائص الفيزيائية المتعددة للصوت.

وصرح السيد نوزومو شيباساكي قائلا: ”من خلال تحليل الخصائص الفيزيائية المتعددة للأصوات مثل طريقة الكلام والحدة والسرعة والقوة والطبقات الصوتية، يمكن لتقنية إمباث تحديد المشاعر والأحاسيس الخاصة بالمتحدث بشكل فوري، مهما كانت اللغة المستخدمة. استخدمت هذه التقنية في مجالات مختلفة مثل المصحات النفسية ومراكز خدمة العملاء، وفي مجال الروبوتات."

ومن جهته، قال المهندس أنس المدني: "تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة دوما على مواكبة وجذب أحدث التقنيات والابتكارات والتي من شأنها أن تدعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. ففي مارس 2016، أيّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتماد المجلس إطلاق حزمة من المبادرات للإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية وذلك لتعزيز السعادة وتطبيقها كأسلوب حياة."

وأضاف المهندس أنس المدني قائلا: "نحن كشركة وطنية رائدة نسعى دوما لدعم هذه المبادرات الحكومية التي ترجع بالنفع للوطن والمواطن وتساهم في جعل دولة الإمارات من أسعد الدول في العالم. وسنسعى من خلال شبكة علاقتنا في الدولة وخارجها أن نسوّق لهذا الابتكار الجديد والتي نتوقع له النجاح الكبير في منطقة الخليج."

ومن الجدير بالذكر أن تقنية إمباث قد استخدمت في القطاعات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم ترخيص استخدام هذه التقنية في أكتوبر 2016، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية (عبّر عن حبك للإمارات) والذي نظمها برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. بعد انتهاء الحملة، أطلقت شركة سمارت ميديكال تطبيقها "أنا أحب الإمارات" للهواتف النقالة في 2 ديسمبر 2016 للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد قامت شركة سمارت ميديكال اليابانية بتوقيع اتفاقية مؤخرا مع وزارة الداخلية وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمية للحكومات 2017. وهدفت الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين للاستفادة من التطبيقات والتقنيات التي تقدمها المؤسسة اليابانية في مجالات تعزيز السعادة والإيجابية.