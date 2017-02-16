"عالم فيراري أبوظبي" تكشف عن اللعبة الجديدة "سباق التيربو"

أعلنت "عالم فيراري أبوظبي" عن عزمها افتتاح أحدث مركباتها الأفعوانية "سباق التيربو" بنهاية شهر مارس القادم.



وتتيح هذه التجربة المشوقة الجديدة للضيوف اختبار الإحساس الحقيقي الذي يعيشه سائقو تجارب سيارات فيراري، حيث سيتمكن الكبار والصغار على حد سواء من اختبار قدرتهم على التحمّل من خلال مراحل ثلاث ضمن المرفق الترفيهي المتطور المستوحى من "أكاديمية فيراري لقيادة السيارات"، حيث يتلقى المتدربون دورات تقنية وثقافية ورياضية متكاملة تؤهلهم للانضمام إلى نخبة السائقين الموهوبين.



وتبدأ مغامرة "سباق التيربو" في قاعة خاصة، حيث تصحب مشاركيها في تجربة مشوقة تمرّ أولاً بمرحلة التدريب النظري عبر شاشات خاصة، ومن ثم مرحلة تحليل الأداء، ليتقدم المتدربون من بعدها إلى الاختبار الرئيسي للتأهل لمستوى سائقي التجارب من خلال ركوب الأفعوانية التي ستندفع بهم عبر مركز المدينة الترفيهية خارج السقف الأيقوني الأحمر بسرعة 102 كليومتراً في الساعة، لتبلغ الذروة على ارتفاع 64 متراً فوق "جزيرة ياس"، ليختبروا بعدها انعدام الجاذبية عند السقوط عمودياً إلى الأسفل. ولمزيد من الإثارة والتشويق، يمكن للضيوف ركوب الأفعوانية بشكل عكسي، حيث صممت عرباتها بمقاعد مواجهة للأمام وأخرى مواجهة للخلف يوفر كلّ منها وجهاً مختلفاً لهذه المغامرة الشيقة .



وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال جيسي فارغاس، مدير عام "عالم فيراري أبوظبي": "نعمل دوماً على ابتكار تجارب تلهم وتشوق ضيوف عالم فيراري أبوظبي، ونتطلّع إلى مشاركتهم أفعوانية "سباق التيربو" الاستثنائية والتي سيحظوا عند ركوبها بأقصى درجات التشويق تماماً كسائقي تجارب سيارات فيراري. وتشكل "سباق التيربو" إضافة جديدة إلى سجل المدينة الحافل بالألعاب والمرافق الترفيهية المتميزة المستوحاة من العلامة الأسطورية، وأنا على ثقة تامة بأنها ستلقى صدى إيجابياً لدى عشاق المغامرة والجرأة".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ستوفر "سباق التيربو" تجربة ترضي حب المغامرة في أعماق الزوار مع اختبار قدرتهم على التحمل عبر تحدٍ لا يستطيع اجتيازه إلا أفضل سائقي التجارب. وتشكل هذه الأفعوانية إضافة متميزة للتجارب الحافلة بالتشويق والحماس التي تقدمها "عالم فيراري أبوظبي" لجميع أفراد العائلة.



وتطلب إنجاز أفعوانية "سباق التيربو" عملاً هندسياً هائلاً، تضمن إنشاء فتحة في النفق الزجاجي الضخم المميز لتصميم المدينة الترفيهية. وتعتبر قمة مسار الأفعوانية على ارتفاع 64 متراً أعلى نقطة في "جزيرة ياس"، وتولى تصميم هذه التجربة الفريق نفسه الذي عمل على ابتكار أفعوانية "فورمولا روسّا".

يشار إلى أن "سباق التيربو" ستكون ثالث لعبة يتم إطلاقها في "عالم فيراري أبوظبي" في غضون 12 شهراً، وذلك بعد افتتاح لعبة "طيران الأبطال" و"مغامرة بينو الرائعة" خلال عام 2016.



