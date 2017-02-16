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ثقافة ومجتمع

الإمارات: المطارات ضمن الجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية والاحتياطية والخدمة البديلة

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
الإمارات: المطارات ضمن الجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية والاحتياطية والخدمة البديلة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً من القرارات بشأن إضافة عدد من الجهات إلى الجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية والاحتياطية والخدمة البديلة، وقد نشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وأصدر سموه القرار رقم 15 لسنة 2015 الذي نص على أن يكون المجلس الأعلى للأمن الوطني من ضمن الجهات التي تؤدى بها الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وفقا لما نشرته صحيفة (الاتحاد). 

 

كما أصدر سموه القرار رقم 30 لسنة 2016 الذي نص على أن تكون المطارات في الدولة من ضمن الجهات التي تؤدى فيها الخدمة البديلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ولائحته التنفيذية.

 

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة كل ضمن اختصاصه، ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.

وأصدر سموه القرار رقم 35 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون مركز الأمن الغذائي في أبوظبي ضمن الجهات التي تؤدى فيها الخدمة البديلة وفقاً للأحكام المنصوص عنها في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ولائحته التنفيذية. وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة كل ضمن اختصاصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

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