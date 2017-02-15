سوري يفوز بنصف مليون يورو في ألمانيا وابنه يحلم بشراء بلايستيشن

قال رجل سوري فاز بيانصيب اللوتو في ألمانيا بجائزة وصل قدرها إلى أكثر من نصف مليون يورو، إن فوزه بهذه الأموال لن يؤثر على نمط الحياة التي يعيشها وسيكمل حياته كما عاشها حتى الآن.
وأشار أيضاً بأنه سيقيم حفلتين كبيرتين، إحداهما احتفالاً بالجائزة الكبيرة، والأخرى احتفالاً بحصول ابنه على الجنسية الألمانية.
ووفق موقع دويتشه فيله، وصف الرجل البالغ من العمر 56 عاماً 24 ديسمبر/ كانون الثاني، ذلك اليوم الذي لا ينسى بالنسبة للعائلة، قال الرجل السوري البالغ من العمر 56 عاماً، متذكراً تفاصيل ذلك اليوم بدقة بالغة: " في بادئ الأمر انتظرت وصول زوجتي، التي تتقن اللغة الألمانية بشكل أفضل مني، وأخبرتها، ومن ثم أخبرنا أولادنا الثلاثة".
وبما أن الجائزة كبيرة جداً، خطط الأولاد لإنشاء مشاريعهم وتحقيق أحلامهم مباشرة، إذ يرغب الابن الأكبر بالالتحاق بمدرسة خاصة، في حين يرغب الابن الثاني بالتحضير لحيازة رخصة قيادة، بينما الابن الأصغر يرغب بشراء بلايستيشن (لعبة الكترونية).المزيد من أخبار ألمانيا
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