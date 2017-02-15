القذافي طلب بناء "مدينة دبي" في ليبيا

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جلسته الحوارية التي عقدت، أمس، ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي: “بعد تخلي ليبيا عن المشروع النووي ورفع الحظر عنها، اتصل بي القذافي وأراد إنشاء مدينة في ليبيا مثل دبي”. وكشف سموه ، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي طلب منه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي طلب من الشيخ محمد بن راشد تقديم العون لبناء مدينة مثل دبي في ليبيا.

زأوضح قائلا: «بعد تخلي ليبيا عن مشروعها النووي، ورفع الحصار عنها، اتصل بي معمر القذافي وقال يا محمد أريد أبني مدينة مثل دبي، وأنا بطبعي لا أرفض أي طلب لأي بلد عربي، فأرسلت له المختصين وحددوا الموقع ووضعوا التصاميم والمخططات، وعرضوا المشروع على القذافي، وكان يتضمن أسواقاً مالية وعادية ومراكز تسوق وجامعات ومدارس ومستشفيات، ولكن عندما بدأ الفريق بالعمل بدأت تظهر الصراعات في الطبقة التي تلي القذافي من المسؤولين، وكلٌّ يبحث عن مصلحته الشخصية في أرض هنا وأرض هناك، واتضحت معالم الفساد، وحين يوجد الفساد فهذا سيعني أن المشروع إذا كانت كلفته ألفاً فإن 100 تذهب للمقاول و900 للمسؤولين! لذلك طلبت من الفريق الرجوع وعدم الاستمرار، ولكن صدقوني لو صار هذا المشروع لكانت المدينة أفضل مدن ليبيا وإفريقيا»

وتابع: “بالطبع لا نقول لا لأشقائنا العرب، وأرسلنا وفداً لمتابعة الموضوع، وعرضوا المشروع على الرئيس الراحل القذافي، كان عبارة عن مدينة متكاملة وجامعات ومستشفيات ومدارس وأحياء سكنية متكاملة، وعندما أردنا البدء بالتنفيذ ظهرت الصراعات من “تحت القذافي” وأصبح الجميع يريد حصة منه، ولذلك لم ينفذ المشروع، لكن لو كان نفذ لكانت هناك مدينة اقتصادية لأفريقيا وليبيا، ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل”.