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ثقافة ومجتمع

6 دول تمثل غالبية السكان في قطر، ما هي؟

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
6 دول تمثل غالبية السكان في قطر، ما هي؟

أشار تقرير جديد حول تقديرات جنسيات المقيمين في قطر إلى أن 80% منها تنحصر في 6 جنسيات وهي الهند ونيبال وقطر ومصر والفيلبين وبنغلاديش بحسب التقرير الذي أعده الباحث جور سنوج.

 ويشير موقع الدوحة نيوز إلى أنه بالرغن نت عدم إصدار بيانات حول نسب جنسيات المقيمين في قطر نظرا لحساسية الموضوع إلا أن سنوج يعكف سنويا على تتبع التغيرات وإصدار تقرير سنوي حول المعطيات الديمغرافية في قطر.

وكان سنوج قد نشر أول تقريره في مجلة BQ Magazine سنة 2013، ويواصل تحديث بياناته منذ ذلك الوقت.

 

 

وأظهرت نشرة (قطر: إحصاءات شهرية) الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 بلغ أكثر من 2.5 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.3% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث كان عدد السكان حينها يقارب 2.4 مليون نسمة.

 

 

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