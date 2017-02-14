توقعات ببيع ربع مليون وردة في الأردن بمناسبة عيد الحب

رويترز-قبل أسابيع بدأت بورصة الزهور ومحلات الزهور بالعاصمة الأردنية عمان الاستعداد ليوم عيد الحب الذي يوافق الثلاثاء (14 فبراير شباط).

فالورود الحمراء التي تُستورد من الخارج وتلك التي تُزرع محليا يتم انتقاؤها بعناية. ويُتوقع بيع حوالي 250 ألف زهرة بالأردن بمناسبة عيد الحب.

ويبيع سوق الجملة المركزي للزهور في عمان الزهور لمحلات التجزئة التي بدورها تبيعها للزبائن.

وفي إطار استعدادهم لعيد الحب هذا العام استورد تجار الزهور بالجملة في الأردن ورودا حمراء من دول عديدة بينها كينيا والهند والإكوادور إضافة للزهور المنتجة في مزارع بأنحاء المملكة الأردنية.

وقال المهندس أسامة وردة رئيس شعبة بورصة الزهور في أمانة عمان الكبرى "هو سوق جملة مركزي لتسويق الزهور ونباتات الزينة. معدل عدد الزهور من الورد الجوري الأحمر اللي دخل على السوق ما يقارب ١٢٥ ألف زهرة. سوق الجُملة بيبيعها لمحلات التجزئة. ومحلات التجزئة بتقوم بدورها وبتبيعها للمواطنين."

ويزيد هذا العدد كثيرا على عدد الزهور التي يبيعها يوميا سوق الجملة المركزي للزهور لمحلات التجزئة في أي يوم والتي تبلغ في المتوسط بين خمسة آلاف وستة آلاف وردة.

وقال منتج زهور محلي هو المهندس الزراعي قاسم الحمصي إن هذا اليوم يشهد ارتفاعا هائلا في الطلب على الورود الحمراء إضافة لأي زهور حمراء.

وأضاف الحمصي "الكميات اللي بتورد للسوق هي أكتر. هلق (الآن) فيه بعض الأصناف بيزيد الطلب عليها مثل الورد الجوري وكل شي أحمر بيصير مطلوب. فرضاً القرنفل الأحمر بيصير طلب عليه أكتر. الجربيرا الحمراء بيصير طلب عليها أكثر. الجبسوفيل بيصير عليه طلب لأنه هو زهرة مُكملة للورد وللقرنفل ولبقية الأزهار."

وتُزين محلات الزهور في ربوع المملكة بزينة وورود حمراء.

وقالت صاحبة محل زهور تدعى اليسار مديك إنها اشترت ثمانية آلاف زهرة لمحلها لتلبي الطلب المتزايد.

وأضافت "عيد الحب هو ثاني أكبر يوم عندنا بكل السنة. أول يوم هو عيد الأم. أكثر شغل بيوم واحد بيكون عيد الأم. ثاني يوم هو عيد الحب. بنحضر له من قبل فترة كثير طويلة وبنطلع دائماً بأفكار كثير مختلفة وخاصة بس لهذا اليوم."

وأوضحت اليسار أنها تحاول الوصول لأفكار إبداعية لتقديم الزهور في هذه المناسبة من كل عام.

وقالت "المضبوط إنه عملنا حوالي خمس لست موديلات مختلفة وكل موديل بنعطيه فكرة معينة وبيطلع معه كارت (بطاقة) وكل القصة تبعيته. واحدة من أنجح التصاميم اللي كانت عندنا هاي السنة واللي كثير الناس مبسوطة عليها اسمها عواطف في علبة. هي علبة بليكسي بيكون حولها ألوان مختلفة وبيكون بقلبها زهور مثل حديقة."

ويتوقع موردو الزهور بيع ما يزيد على 250 ألف زهرة بالمملكة في يوم عيد الحب.

ويبلغ متوسط سعر الوردة في يوم عيد الحب بين 2.5 دينار وخمسة دنانير (3.5و7 دولارات)بزيادة كبيرة عن سعرها الذي يقدر بدينار واحد (1.5 دولار) في الأيام العادية.

خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية (إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)