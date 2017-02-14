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ثقافة ومجتمع

يحتفلون بعيد الحب بالقفز من الجو على جزيرة الحب في كرواتيا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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يحتفلون بعيد الحب بالقفز من الجو على جزيرة الحب في كرواتيا

رويترز- احتفل ثلاثة من ممارسي رياضة سكاي دايفنج بعيد الحب بأدائهم قفزة حُرة (سكاي دايفنج) على جزيرة في كرواتيا على شكل قلب.

 

وسافر الثلاثة وهم آمي تشميليكي وماركو فورست وماركو والتنسبيل إلى وسط كرواتيا حتى يتمكنوا من القفز من الجو على جزيرة جاليسنجاك المعروفة باسم جزيرة الحب بسبب شكلها.

 

ولم يكن أمامهم فُسحة طويلة من الزمن لأداء قفزتهم بسبب التقلب السريع للأحوال الجوية.

 

وقال مالك الجزيرة إنه كثيرا ما يتلقى طلبات للمقبلين على الزواج لقضاء وقت ممتع في الجزيرة العامرة بأشجار الزيتون.

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