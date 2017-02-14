ضرب وحشي في لبنان لشاب بسبب الاشتباه بأنّه سوري

من المفارقات الصادمة ما كشفت عنه قناة لبنانية أمس وهو حادثة ضرب وحشي تعرّض لها الشاب بول محبوب في منطقة قرطبون (قضاء جبيل)، مع كسور في أنفه وجبينه وجميع أنحاء جسده، بسبب الاشتباه بأنّه «سوري» إذ أن القناة ذاتها تحرض يوميا ضد السوريين بأشكال متعددة من برامج فكاهة وسياسة وحتى الاقتصاد.

فلدى مرور الشاب في منطقة قرطبون انهال عليه شبان من المنطقة بالضرب المبرح بسبب فرض منع تجوال اللاجئين السوريين بعد الساعة 11 مساء في هذه المناطق، بحسب ما كشفته قناة otv، ولم تتناول القناة العامل الأهم في الحادثة وهو التهويل الإعلامي المحرض بطرق عنصرية يوميا للكراهية التي تظهر في ذات القناة وغيرها مع شبكات التواصل الاجتماعي.

وتلفت ذكية ديراني في صحيفة الأخبار إلى أن الكثير من الحوادث المماثلة تحصل وسط تعتيم إعلامي، وشملت حرقاً للخيام أو الاعتداء على أشخاص يحملون الجنسية السورية. وتضيف الصحيفة إلى أن المسؤولية هنا مزدوجة؛ على الدولة في تقاعسها في هذا الملف، وعلى الإعلام أيضاً الذي جزّأ الأزمة وأفرغها من حيثيتها الإنسانية، سامحاً باستباحة كرامة ودماء الناس.

