السعودية: السجن والجلد لشبان حفل وداع العزوبية ارتدوا ملابس فاضحة

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة -غرب السعودية- مؤخراً أحكاماً بالسجن والجلد بحق سبعة أشخاص اتهموا بالاجتماع على "مفسدة وحضور حفل ماجن تضمن مخالفات شرعية وهم يرتدون ملابس فاضحة في استراحة بحضور 100 شاب لتعاطي المخدرات والمسكرات".

ووفقا لصحيفة “مكة” الصادرة يوم السبت الماضي، فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "تلقت بلاغاً عن وجود شباب في استراحة تتفاوت أعمارهم ما بين 15 إلى 35 عاما وكانوا يحيون سهرة ماجنة"، موضحة أنه "بعد وضع خطة من قبل جهات الاختصاص تمت مداهمة الاستراحة، حيث هرب بعضهم من فوق السور وضبط آخرون ضمنهم وافد، ووجهت لهم تهمة الاجتماع على مفسدة وتعاطي الحشيش والمواد المحظورة".

"وقالت المصادر إن “أغلب المتهمين قالوا خلال التحقيق معهم إن الاجتماع كان يهدف لإحياء حفلة عيد ميلاد وتوديع العزوبية لأحد الحاضرين".

وقضت المحكمة على المتهم الأول في القضية بالسجن شهراً نظراً لصغر سنه وعدم وجود سوابق في ملفه، إضافة إلى 80 جلدة حد المسكر، و50 جلدة لقاء اجتماعه على مفسدة والتستر على مصدر المخدرات ومنعه من السفر عامين. فيما عاقبت المتهمين الثاني والثالث بـ 50 جلدة لاجتماعهما على مفسدة، والمتهم الرابع بـ 130 جلدة لحيازته العرق المسكر.

أما المتهم الخامس في القضية فقد حكمت عليه المحكمة بـ80 جلدة لتعاطيه حبوب الأمفيتامين المحظورة، ومنعه من السفر عامين. وبخصوص السادس تم الحكم عليه بـ 90 جلدة لشرب المسكر، والسابع الوافد بـ 50 جلدة وترحيله لبلاده.