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ثقافة ومجتمع

دفاع مدني دبي ينقذ ١٤ بحاراً عبر "فرقة الدولفين"

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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دفاع مدني دبي ينقذ ١٤ بحاراً عبر "فرقة الدولفين"

تمكنت فرق الإنقاذ البحري وفرقة الدولفين من إنقاذ ١٤ بحاراً كانوا على متن زورق خشبي بعد اندلاع الحريق فيه دون تسجيل أي إصابات.

وأشار الدفاع المدني في دبي إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح اليوم عن حريق في زورق خشبي على بعد 8 أميال بحرية عن رأس الخور، فانطلقت فرقة الإطفاء البحري و(الدولفين) إلى موقع الحادث، وتمكنت بمشاركة فرق الإنقاذ البحري بشرطة دبي من السيطرة على الحريق وإنقاذ البحَّارة ونقلهم إلى زورق آمن وعددهم  ١٤بحارا، دون إصابات.

 

 

ووفق صحيفة البيان، لفت دفاع مدني دبي إلى أن الحادث يعتبر الأول الذي تشارك فيه فرق الدولفين والتي أطلقت مطلع العام الجاري وهي عبارة عن الإطفائي الطائر من الماء الاول من نوعه في العالم لإخماد حرائق السفن والمباني والمنشآت الشاطئية، والذي يتميز بكونه فكرة رائدة عالميا، تستشرف المستقبل، لمكافحة حرائق السفن والمباني والمنشآت الشاطئية، وتوفر فرصة لإنقاذ الارواح نتيجة الوصول المبكر لموقع الحادث.

 

 

 وتختصر فكرة "الدولفين" زمن الاستجابة عندما تكون الشوارع مزدحمة بالسيارات التي تعرقل وصول آليات الدفاع المدني من المراكز البرية الثابتة الى مواقع الحرائق في المباني الشاطئية.

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