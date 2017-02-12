"غرفة دبي" تطلق لعبة ترويجية عن إمارة دبي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مبادرة ترويجية مبتكرة لإمارة دبي تحمل اسم "دبي بولي" تقوم على مبدأ مشابه للعبة الترفيهية العالمية الشهيرة "مونوبولي"، حيث تستعرض اللعبة الترفيهية عدداً من أـبرز المعالم والوجهات السياحية والشوارع المميزة لإمارة دبي ضمن إطار تنافسي.

وتهدف غرفة دبي من وراء إطلاق هذه اللعبة الترفيهية إلى إضافة بعدٍ جديد ومبتكر للترويج للإمارة، وترسيخ مكانتها العالمية، وحضورها الواسع ضمن مختلف فئات المجتمع العالمي والمحلي، حيث تستهدف هذه اللعبة الترفيهية مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً الوفود الزائرة، ويمكن ممارستها في أوقات الفراغ، وتشكل ميداناً للتنافس البنّاء بين المشاركين فيها وسط أبرز معالم دبي.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أشار سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي قائلاً: " إن المبادرة اعتمدت أسلوباً مبتكراً للترويج لدبي، فعدد الوفود التي تزور غرفة دبي سنوياً يتخطى 600 وفداً ضمت العام الماضي فقط 1500 شخصاً، في حين تشارك الغرفة سنوياً بأكثر من 70 فعالية خارجية كمعدلٍ عام، وبالتالي فإن الغرفة ارتأت الترويج لدبي خلال هذه الفعاليات والاستقبالات عبر هدية مبتكرة، ترسخ اسم دبي في أذهانهم، وتعرفهم على أبرز المعالم الترفيهية في الإمارة، وتحفزهم هم وعائلاتهم على زيارة دبي."

ولفت بوعميم قائلاً:" فلعبة مونوبولي الشهيرة يمارسها الصغير والكبير، ومعالم دبي صارت شهيرة ويعرفها القاصي والداني، ولذلك مزجنا بين المفهومين، حيث نؤمن أن تداول أسماء أهم الوجهات السياحية بدبي، وأبرز المعالم الجاذبة للسياح بين فئات المجتمع محلياً وعالمياً في إطار لعبة ترفيهية، سيساهم بطريقة مبتكرة وسهلة في الترويج لاسم دبي بين كافة فئات المجتمع."

وأكد بوعميم إن اللعبة الترفيهية التي تحوي مجسمات لبرج خليفة والمترو والجمل والصقر ومبنى غرفة دبي والدّلة، وستضيف مزيداً من الابتكار في الترويج لدبي ومكانتها العالمية لأنها ستدخل معظم البيوت، ويمارسها جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى إعطائها بعداً جديداً للترويج لدبي في مشاركاتنا الخارجية، واستقبالات الوفود الزائرة.

وستطرح اللعبة قريباً في عددٍ من أهم محال بيع التجزئة والألعاب الترفيهية العالمية في دبي والمنطقة، حيث يتوقع أن يكون الإقبال على اقتنائها كبيراً من مختلف فئات المجتمع وحتى السياح الذين يزورون دبي.