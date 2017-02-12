القبض على عصابة سلبت سعودياً أمام منزله

قبضت السلطات السعودية على إفريقيين من أصل 3 مقيمين قاموا، مؤخراً، بسلب مواطن سعودي أمام منزله في العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن المجتمع السعودي تداول على نطاق واسع خلال الأسبوعين الماضيين فيديو لثلاثة مجرمين خططوا لترصد مواطن في وضح النهار حتى توقف أمام منزله، وفي طريقه لدخول مقر سكنه انقضوا عليه لسلب ما يحمله من أموال، وتمكنوا من تنفيذ عمليتهم الإجرامية، إلا أن شرطة الرياض تمكنت من الإطاحة باثنين منهم، (إثيوبيان)، مقيمان بطريقة غير نظامية واستأجرا مركبة بهويات مزورة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط المتهمين وجرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر عملية السلب في وضح النار يرجى الضغط هنا