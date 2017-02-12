الأوريغامي والإيكيبانا فنون يابانية تقليدية تحط رحالها في الإمارات﻿

دبي، 12فبراير 2017:ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة قدم جون ميتاني، مهندس وفنان أوريغامي، عرضاً ممتعاً حول فن الأوريغامي الياباني الذي يعود في جذوره إلى مئات السنين في تقاليد المجتمع الياباني. وبدورها قدمت هاروي أوكي، تصاميم رائعة من الورود مستوحاة في الإيكيبانا، هذا الفن الذي يعد بدوره أيضاً من أحد مقومات الحضارة اليابانية الغنية.

وأشار ميتاني إلى أن فن الأوريغامي فن تقليدي يعود تاريخه إلى 300 عام في الحضارة اليابانية، ويعتمد على الورق لصناعة الأشكال المختلفة والتي يتم إعدادها بدقة وحرفية بشكل يدوي حصرياً، وقال ميتاني: "يمكن من خلال هذا الفن عمل الكثير من الأشكال البسيطة والمعقدة وذلك بقطعة ورق واحدة فقط مستطيلة أم مربعة، ومن إحدى الأشكال التي يتم تشكيلها بكثرة هي طائر الكركي والتي ترمز في ثقافتنا إلى الصحة والسلام، وأذكر هنا زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى هيروشيما حيث عمل على مبادرة هذا السلام والتمني بالصحة عبر استخدامه لهذا الشكل من الفن الأوريغامي."

وقدم ميتاني خلال الجلسة العديد من الأشكال المختلفة التي بينت مدى دقة تصاميم هذا الفن وروعة نتاجه، ومن هذه الأعمال تصميمه لشعار القمة الحكومية. وذكر ميتاني أنه عمل على توسيع نطاق اهتمامه في هذا الفن من خلال دمج علوم الكمبيوتر في تشكيل التصاميم وذلك لخلق قطع فنية جذابة تبتعد عن الخط التقليدي، مشيراً إلى أنه من خلال هذا الدمج بين هذا الفن التقليدي والتكنولوجيا يمكن عكس نتائجه على الصناعة الهندسية.

وفي معرض حديثها حول فن الإيكيبانا قالت هاروي أوكي أن هذا الفن يرجع بجذوره إلى الرهبان البوذيين حيث كان يستخدم كطقوس دينية فيما مضى، ولكن مع مرور الوقت أصبح فناً تقليدياً في اليابان لا مرجع ديني له حيث أن هناك 300 مدرسة في اليابان تعمل على تدريس أصول هذا الفن، وقد ذكرت أوكي: " الإيكيبانا هو ليس مجرد فن لتصاميم باقات الزهور، بل هو فن يدعو إلى البساطة ويوفر ملاذاً للراحة والتأمل لمن يمارسه. وقدمت أوكي عدداً من تصاميم تنسيق الزهور المميزة المستوحاة من فن الإيكيبانا العريق.

تشكل القمة العالمية للحكومات منصةً دولية رائدة لاستشراف وصناعة المستقبل، وتستقطب في دورتها الخامسة 150 متحدثاً في 114 جلسة، ويشارك في أعمالها أكثر من 4 آلاف شخصية وطنية وإقليمية وعالمية ضمن وفود من 139 دولة. وتشمل المشاركين في القمة كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال، والشخصيات الأكاديمية.