الممثل ريتشارد غير: أسوأ عمل لترامب هو ربطه كلمة "لاجئ" بـ"إرهابي"

انتقد الممثل السينمائي الشهير، ريتشارد غير، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه اللاجئين، معتبراً أن "أسوأ ما فعله ترامب هو الجمع بين كلمتي لاجئ وإرهابي".

جاء تصريحات الممثل الأمريكي، في الاجتماع التعريفي بفيلم "The Dinner" (العشاء)، المقرر أن يعرض مساء اليوم الجمعة، في مهرجان برلين السينمائي الـ 67 "برلينالي" الذي تستضيفه ألمانيا.

وأفاد "غير"، وفق وكالة الأناضول، أن الولايات المتحدة شهدت العديد من الجرائم المبنية على الكراهية مؤخرا، مشيراً أن تلك الجرائم شهدت ازديادا عقب الحملات الانتخابية لترامب. وتابع القول، "أسوأ ما فعله ترامب، هو دمجه لكلمتي لاجئ وإرهابي، فبالنسبة له هاتين الكلمتين سواسية".

كما اعتبر أن العديد من المواطنين الأمريكان، باتوا يفكرون بهذه الطريقة (الجمع بين الكلمتين).

وتابع قائلا: "في الماضي كان ينظر إلى اللاجئ على أنه بحاجة إلى اهتمام، ويجب مساعدته وإعطائه حق اللجوء، لكن الآن نخاف من اللاجئين، أكبر جريمة هو دمج الكلمتين المذكورتين".

وشدد نجم السينما، على أن "الناس يعيشون في هذا الكون معا، وينبغي على الناس أن يتعانقوا ويعيشوا جنبا إلى جنب، ويحبوا بعضهم".

و"العشاء" من بطولة "ريتشارد غير"، وإخراج "أورين موفيرمان"، ويتسابق الفيلم للفوز بجائزة "الدب الذهبي"، مساء اليوم في إطار "برلينالي".

وقبل نحو أسبوع، أصدر الرئيس ترامب، مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية"، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.