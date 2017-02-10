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ثقافة ومجتمع

60 مليون دولار قيمة حقائب كوكايين﻿﻿ قذفها البحر ﻿على شاطئ بشرق انجلترا

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 فبراير 2017
60 مليون دولار قيمة حقائب كوكايين﻿﻿ قذفها البحر ﻿على شاطئ بشرق انجلترا

لندن 10 فبراير شباط (رويترز) - قال محققون بريطانيون اليوم الجمعة إن الأمواج قذفت كميات من الكوكايين تفوق قيمتها عن 60 مليون دولار في حقائب زاهية الألوان إلى منطقتين بأحد شواطئ شرق انجلترا وناشدوا المواطنين في تلك المنطقة البحث عن المزيد.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (إن.سي.إيه) إنها تحقق في الكميات التي اكتشفت قرب منتجع جريت يارموث الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي لندن.

وعثر على أول مجموعة من الحقائب بعد ظهر أمس الخميس فيما عثر على المزيد في منطقة قريبة اليوم الجمعة.

وفي الإجمال عثر على 360 كيلوجراما من الكوكايين فيما وصفته الوكالة بأنه "ضربة كبرى لأعضاء شبكة الجريمة المنظمة المتورطة في هذه العملية".

وقال ماثيو ريفيرز من فريق التحقيق بالوكالة "نحن الآن ... نحاول معرفة كيف انتهى أمر هذه الحقائب حيث وجدت... من غير المرجح على الإطلاق أن تكون تلك هي وجهتها المقصودة."

وقال قائد شرطة المنطقة ديف باكلي إنه يعتقد أن الحقائب التي عثر عليها تحمل الكمية بكاملها لكنه ناشد أي شخص يعثر على المزيد الاتصال بالشرطة على الفور.

وأضاف محذرا "سننشر ضباط شرطة إضافيين في المنطقة لمراقبة الموقف".

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60 مليون دولار قيمة حقائب كوكايين﻿﻿ قذفها البحر ﻿على شاطئ بشرق انجلترا

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