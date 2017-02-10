بعد أكثر من 20 سنة في منزلها.. الحماية المدنية تنقل المصرية الأسمن في العالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من نقل، إيمان عبدالعاطي، أسمن امرأة في العالم، من مقر سكنها إلى مطار برج العرب، بعد عدم استطاعتها الخروج من المنزل لمدة 20 عاما.
وستنتقل إيمان من منزلها بالإسكندرية بمنطقة سموحة إلى الهند، لإيجاد حل لمرضها الذي تسبب في إصابتها بالسمنة المفرطة، بعد استجابة طبيب هندى لحالتها المرضية وتطوعه لعلاجها، وتم تجهيز مركز متخصص لاستقبالها وعلاجها من زيادة إفراز الهرومات لديها.
ونقلت روسيا اليوم، أن إيمان تبلغ 36 عاما، ووصل وزنها إلى حوالي 502 كغم، ويُعتقد أنها أسمن امرأة على قيد الحياة، وكشفت في تصريحات سابقة أنها لم تغادر المنزل لمدة تزيد عن 20 عاما بسبب مشكلة زيادة وزنها.المزيد من أخبار مصر
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس