بعد أكثر من 20 سنة في منزلها.. الحماية المدنية تنقل المصرية الأسمن في العالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من نقل، إيمان عبدالعاطي، أسمن امرأة في العالم، من مقر سكنها إلى مطار برج العرب، بعد عدم استطاعتها الخروج من المنزل لمدة 20 عاما.

وستنتقل إيمان من منزلها بالإسكندرية بمنطقة سموحة إلى الهند، لإيجاد حل لمرضها الذي تسبب في إصابتها بالسمنة المفرطة، بعد استجابة طبيب هندى لحالتها المرضية وتطوعه لعلاجها، وتم تجهيز مركز متخصص لاستقبالها وعلاجها من زيادة إفراز الهرومات لديها.

ونقلت روسيا اليوم، أن إيمان تبلغ 36 عاما، ووصل وزنها إلى حوالي 502 كغم، ويُعتقد أنها أسمن امرأة على قيد الحياة، وكشفت في تصريحات سابقة أنها لم تغادر المنزل لمدة تزيد عن 20 عاما بسبب مشكلة زيادة وزنها.