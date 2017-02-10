بالفيديو: بريطاني مغامر يتسلل للمشي بين أعلى رافعتين في ابراج قيد البناء في دبي

جيمس كنغستون صاحب آلاف المتابعين الذين يتعطشون للمخاطر التي يقوم بها حول العالم- شاهد ما فعله بين رافعتين بابراج في دبي
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جيمس كنغستون صاحب آلاف المتابعين الذين يتعطشون للمخاطر التي يقوم بها حول العالم- شاهد ما فعله بين رافعتين بابراج في دبي
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