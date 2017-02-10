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ثقافة ومجتمع

بالفيديو: بريطاني مغامر يتسلل للمشي بين أعلى رافعتين في ابراج قيد البناء في دبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 فبراير 2017

جيمس كنغستون صاحب آلاف المتابعين الذين يتعطشون للمخاطر التي يقوم بها حول العالم- شاهد ما فعله  بين رافعتين بابراج في دبي

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