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ثقافة ومجتمع

دبي: وفاة طفلة وإصابة والدها بكسور وشقيقها بحروق بسبب لعب الكرة

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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دبي: وفاة طفلة وإصابة والدها بكسور وشقيقها بحروق بسبب لعب الكرة

توفيت الطفلة المواطنة (عائشة. أ. ن) البالغة من العمر أربعة أعوام نتيجة استنشاقها للدخان وتعرضها لحروق متفرقة في جسدها إثر حريق شب في منزل أسرتها يوم الجمعة.

 

وتسبب الحريق أيضاً في إصابة والدها بكسور بليغة في ساقه اليمنى، بعدما قفز من الطابق الأول في محاولة منه للنجاة، فيما أصيب شقيقها زايد (6 سنوات) بحروق في اليد.

 

 

وقالت سلوى خميس عمة الطفلة لـصحيفة «الاتحاد»، إن سبب الحريق هو تماس كهربائي نتيجة لعب الأطفال بالكرة، حيث اصطدمت الكرة بكابل الكهرباء مما تسبب في شرارة نار أمسكت بالستائر، وما لبثت أن أشعلت حريقاً في المنزل الواقع بمنطقة الورقاء 2 دبي.

 

 

ونجا من الحريق شقيق الضحية البالغ من العمر عامين وثلاثة أطفال آخرون من أبناء الجيران كانوا يشاركون في اللعب.

 

 

لكن سلوى خميس قالت إن النار أتت تماماً على المنزل من الداخل، وناشدت الجهات المسؤولة مد يد العون لهم حيث إنه لا يوجد لديهم سكن بديل.

 

 

وكان قد ورد بلاغ لمركز الراشدية للدفاع المدني عن وقوع حريق في المنزل المذكور يوم الجمعة في تمام الساعة 12:40، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء لتصل إلى موقع الحادث في الساعة 12:47، وحين وصولها تبين أن الحادث وقع وسط الطابق الأرضي وانتقل إلى الطابق الأول، وتمكن فريق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث في تمام الساعة 12:59 بعد أن تم إخراج المحصورين من الأطفال وأفراد الأسرة والذين تنوعت إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة.

 

 

وقررت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تدشين حملة توعوية لتعزيز سلامة الأسر في المنازل، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لسن قانون يلزم أصحاب المنازل الخاصة بشروط السلامة والوقاية التي يعتمدها الدفاع المدني للمباني والمنشآت والتي تساعد الأسرة على تجنب الحوادث المنزلية، وعلى كيفية التصرف السليم أثناء وقوع الحوادث لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

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