الإمارات: إعلان يوم واحد عطلة رسمية للقطاع الخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن يكون يوم الاحد 23 ابريل الجاري سيكون عطلة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في القطاع الخاص الذين تكون اجازتهم الاسبوعية يومي الجمعة والسبت.

بينما سيكون يوم السبت الموافق 22 ابريل عطلة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص التي تكون الاجازة الاسبوعية للعاملين فيها يوم الجمعة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أعلنت ترحيل إجازة الإسراء والمعراج للوزارات والجهات الاتحادية إلى يوم الأحد الموافق 23 ابريل الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 24 ابريل 2017.

جاء ذلك في التعميم الذي اصدرته الهيئة اليوم استنادا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة.

المزيد من أخبار الإمارات