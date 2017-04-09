الإمارات تحدد يوم إجازة الإسراء والمعراج

/ وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه تقرر ترحيل إجازة الإسراء والمعراج للوزارات والجهات الاتحادية إلى يوم الأحد الموافق 23 ابريل الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 24 ابريل 2017.
جاء ذلك في التعميم الذي اصدرته الهيئة اليوم استنادا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة.
وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموهم بموفور الصحة والعافية.
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